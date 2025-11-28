Спасатели и автоинспекторы провели для школьников Подольска урок по безопасности

28 ноября 2025, 09:19

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Занятие, посвящённое действиям в различных критических ситуациях, а также правилам безопасности провели в третьем корпусе школы Бородино в подольском ЖК «Каскад Парк» сотрудники МЧС, дорожной полиции и военной автоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Урок посетили около 100 школьников. Им рассказали про основы поведения на дорогах и нормы пожарной безопасности, а также по какому номеру вызывать спасателей и пожарных.





«Когда дети видят человека в форме, они слушают внимательнее. Им напомнили важные базовые знания, которые, надеюсь, не пригодятся ребятам, но жизненно необходимы», — отметила учитель начальных классов Мария Семидолина.