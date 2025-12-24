В Балашихе стартовал автопробег Дедов Морозов и сказочных героев

24 декабря 2025, 12:40

оригинал Фото: Администрация городского округа Балашиха

В парке «Пехорка» Балашихи объединили всех Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных героев. Молодогвардейцы дали старт масштабной благотворительной акции «Новогодний автопробег Дедов Морозов», которая впервые охватит более 20 городов. Она приурочена к Году единства народов России. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».





Ярко украшенные автомобили с лозунгами «Добро в действии» и «Счастливого Нового года» выстроили в колонну. Перед отправкой активисты провели праздничный флешмоб в костюмах, в том числе в нарядах народов России. Волонтеры упаковали сотни подарков для детей, переживших непростое время.

Фото: Администрация городского округа Балашиха Маршрут автопробега включал важную остановку. Молодогвардейцы доставили полтонны мандаринов в один из госпиталей, где лечат участников специальной военной операции.



«У нас очень важная задача – поздравить с наступающими праздниками наших бойцов из разных уголков Подмосковья и подарить им праздничное настроение. Мы посетим несколько военных госпиталей и также пункты временного размещения. Это наш способ поддержать ребят и поблагодарить за героизм и самоотверженность», — отметила руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц.