В Балашихе стартовал автопробег Дедов Морозов и сказочных героев
В парке «Пехорка» Балашихи объединили всех Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных героев. Молодогвардейцы дали старт масштабной благотворительной акции «Новогодний автопробег Дедов Морозов», которая впервые охватит более 20 городов. Она приурочена к Году единства народов России. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».
Ярко украшенные автомобили с лозунгами «Добро в действии» и «Счастливого Нового года» выстроили в колонну. Перед отправкой активисты провели праздничный флешмоб в костюмах, в том числе в нарядах народов России. Волонтеры упаковали сотни подарков для детей, переживших непростое время.
Маршрут автопробега включал важную остановку. Молодогвардейцы доставили полтонны мандаринов в один из госпиталей, где лечат участников специальной военной операции.
«У нас очень важная задача – поздравить с наступающими праздниками наших бойцов из разных уголков Подмосковья и подарить им праздничное настроение. Мы посетим несколько военных госпиталей и также пункты временного размещения. Это наш способ поддержать ребят и поблагодарить за героизм и самоотверженность», — отметила руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц.Колонна продолжила путь к пунктам временного размещения детей из Курской и Белгородской областей и освобожденных территорий. Первой остановкой станет лагерь «Звонкие голоса» в Клину, затем — «Мечта» в Подольске, «Родник» в Пушкино, православный центр в Сергиевом Посаде, детские хосписы в Коломне и Домодедово. Всего за время автопробега активисты поздравят более 600 детей.
За пять лет «Новогодний автопробег Дедов Морозов» подарил радость более 5 000 детей в десятках муниципалитетов Подмосковья. В этом году, расширив географию, «Молодая Гвардия» подтвердила, что добрые дела и настоящий праздник не знают границ.