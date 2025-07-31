Спасатели разыскали заблудившегося в подмосковном лесу рыбака
Мужчину 1977 года рождения, отправившегося на рыбалку на реку Яхрома и заблудившегося в лесу под Дмитровом, нашли подмосковные спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
В единую службу спасения «Система-112» позвонил сам рыбак. Он рассказал, что заблудился недалеко от деревни Андрейково.
«Выяснилось, что мужчина шёл по тропе, проторённой квадроциклом, но не там свернул и потерял дорогу», — говорится в сообщении.Спасатели оперативно прибыли в зону поиска, связались с заблудившимся мужчиной по телефону, определили его местонахождение и начали искать, работая на отклик. Найти заблудившегося удалось через полтора часа. В это время мужчина уже начал готовиться к ночёвке в лесу: развёл костёр и наломал лапник.
Спасатели вывели мужчину из леса, медицинская помощь ему не понадобилась.