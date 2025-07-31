Спасатели разыскали заблудившегося в подмосковном лесу рыбака

31 июля 2025, 17:05

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мужчину 1977 года рождения, отправившегося на рыбалку на реку Яхрома и заблудившегося в лесу под Дмитровом, нашли подмосковные спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





В единую службу спасения «Система-112» позвонил сам рыбак. Он рассказал, что заблудился недалеко от деревни Андрейково.





«Выяснилось, что мужчина шёл по тропе, проторённой квадроциклом, но не там свернул и потерял дорогу», — говорится в сообщении.