В пяти округах Подмосковья 2 августа проведут акцию по сбору вторсырья
Акцию по сбору вторичных ресурсов на переработку проведут в субботу, 2 августа, в пяти округах Московской области: Красногорске, Орехово-Зуевском, Щёлкове, Подольске и Черноголовке. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
На переработку в ходе акции будут принимать металлолом, пластик, стекло, старую технику и многое другое.
«Всего будет вестись приёмка более 50 видов вторичных ресурсов. Отсортировать отходы участникам акции помогут организаторы, которые будут дежурить на всех локациях. Главное условие: материалы должны быть чистыми и сухими», — говорится в сообщении.С 10 до 11 утра вторсырьё будут принимать на площадке «Мегабака» в Черноголовке по адресу: Первая улица, дом №11 и щёлковском посёлке Фряново (Первомайская улица, дом №25). С 11:00 до 13:00 будет работать локация в Орехово-Зуеве (улица Ленина, дом №85), с 14:00 до 15:00 — в Екатерининском сквере Подольска, а с 15:00 до 16:00 1 в Красногорске (Красногорский бульвар, дом №18).