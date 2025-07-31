В пяти округах Подмосковья 2 августа проведут акцию по сбору вторсырья

31 июля 2025, 16:37

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Акцию по сбору вторичных ресурсов на переработку проведут в субботу, 2 августа, в пяти округах Московской области: Красногорске, Орехово-Зуевском, Щёлкове, Подольске и Черноголовке. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





На переработку в ходе акции будут принимать металлолом, пластик, стекло, старую технику и многое другое.





«Всего будет вестись приёмка более 50 видов вторичных ресурсов. Отсортировать отходы участникам акции помогут организаторы, которые будут дежурить на всех локациях. Главное условие: материалы должны быть чистыми и сухими», — говорится в сообщении.