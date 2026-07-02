Спасатели установили пожарные извещатели в домах многодетных семей Воскресенска

02 июля 2026, 19:32

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Воскресенск обеспечили безопасность многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.





В ходе профилактических рейдов спасатели устанавливают в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Компактные устройства работают от батареек, не требуют прокладки проводов и реагируют на малейшее задымление.

«Громкий сигнал может разбудить спящего человека и вовремя предупредить об опасности. С родителями и детьми проводят подробные беседы о правилах пожарной безопасности. Им разъясняют, как правильно эксплуатировать бытовые и газовые приборы, почему нельзя оставлять детей без присмотра и хранить спички в доступных местах, как действовать при возгорании», – рассказали в ведомстве.