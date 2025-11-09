Достижения.рф

Жителям Подмосковья советуют установить пожарные датчики в домах

оригинал Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о важности установки пожарных извещателей. Осенью и зимой риск возгораний возрастает: люди чаще топят печи, используют обогреватели и другие электронагревательные приборы, сообщили в организации.



Спасатели отмечают, что чаще всего пожары происходят из-за перегрузки электросетей или оставленной без присмотра техники.

«Пожарный извещатель может разбудить ночью всю семью, предупредив о начинающемся возгорании, когда огонь ещё можно потушить самостоятельно», — отметил замначальника учреждения Игорь Сорокин.
​Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»
В новых домах застройщики обязаны устанавливать проводные дымовые извещатели, однако некоторые жильцы во время ремонта их демонтируют. По словам специалистов, этогоь делать нельзя — приборы входят в состав общего имущества и обеспечивают безопасность всего дома.

Тем, кто живёт в частных домах, специалисты советуют установить автономные извещатели, работающие от батареек. Эти компактные устройства реагируют на малейшее задымление и подают громкий сигнал. Особенно важно установить их в домах, где живут дети и пожилые люди.
​Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»
Правила эксплуатации просты. Необходимо:
  • проверять работоспособность прибора раз в месяц;
  • не закрывать встроенные датчики мебелью;
  • выбирать модели, реагирующие не только на дым, но и на повышение температуры или утечку угарного газа.
Соблюдение этих рекомендаций поможет предотвратить трагедию и сохранить жизни. В случае пожара нужно сразу позвонить по номеру 112.
Ирина Паршина

