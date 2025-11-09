Жителям Подмосковья советуют установить пожарные датчики в домах

09 ноября 2025, 16:16

оригинал Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о важности установки пожарных извещателей. Осенью и зимой риск возгораний возрастает: люди чаще топят печи, используют обогреватели и другие электронагревательные приборы, сообщили в организации.





Спасатели отмечают, что чаще всего пожары происходят из-за перегрузки электросетей или оставленной без присмотра техники.



«Пожарный извещатель может разбудить ночью всю семью, предупредив о начинающемся возгорании, когда огонь ещё можно потушить самостоятельно», — отметил замначальника учреждения Игорь Сорокин.

​Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»



