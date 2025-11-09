Жителям Подмосковья советуют установить пожарные датчики в домах
Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о важности установки пожарных извещателей. Осенью и зимой риск возгораний возрастает: люди чаще топят печи, используют обогреватели и другие электронагревательные приборы, сообщили в организации.
Спасатели отмечают, что чаще всего пожары происходят из-за перегрузки электросетей или оставленной без присмотра техники.
«Пожарный извещатель может разбудить ночью всю семью, предупредив о начинающемся возгорании, когда огонь ещё можно потушить самостоятельно», — отметил замначальника учреждения Игорь Сорокин.В новых домах застройщики обязаны устанавливать проводные дымовые извещатели, однако некоторые жильцы во время ремонта их демонтируют. По словам специалистов, этогоь делать нельзя — приборы входят в состав общего имущества и обеспечивают безопасность всего дома.
Тем, кто живёт в частных домах, специалисты советуют установить автономные извещатели, работающие от батареек. Эти компактные устройства реагируют на малейшее задымление и подают громкий сигнал. Особенно важно установить их в домах, где живут дети и пожилые люди.
Правила эксплуатации просты. Необходимо:
- проверять работоспособность прибора раз в месяц;
- не закрывать встроенные датчики мебелью;
- выбирать модели, реагирующие не только на дым, но и на повышение температуры или утечку угарного газа.