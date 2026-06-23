Жителям Подмосковья рассказали, где лучше устанавливать дымовые датчики
Работники Мособлпожспаса провели профилактические мероприятия по пожарной безопасности с жителями Каширы, Серпухова, Ступина и Серебряных Прудов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты напомнили гражданам правила эксплуатации электроприборов.
«Работники противопожарно-спасательной службы назвали основными причинами пожаров короткое замыкание и неосторожное обращение с огнём. Поэтому ставить электроприборы на зарядку можно только в пределах видимости и не оставлять их без присмотра. Уходя из дома, приборы следует обесточить. Оставить включённым в сеть можно только самое нужное», – сказал первый замначальника территориального управления №13 Мособлпожспаса Александр Голяк.
Специалисты также напомнили о необходимости иметь в быту дымовые датчики и огнетушители. Датчик разбудит пронзительным звуком ночью, если возникнет пожар.
«Устанавливать прибор следует в потенциально опасных местах – на кухне, в бойлерной или других помещениях, где происходит максимальное энергопотребление. Кроме того, в доме обязательно должен быть огнетушитель. Всего их два типа – углекислотный и порошковый. Последний считается универсальным. Если с пожаром невозможно справиться в течение одной-двух минут, тушить его дальше самостоятельно нецелесообразно», – отметил Голяк.Работники госучреждения раздали жителям памятки с полезной информацией.