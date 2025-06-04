Специалист МОЦОМД выявила у молодой пациентки редкое генетическое заболевание

04 июня 2025, 09:22

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В дневной стационар Детской поликлиники №1 Московского областного центра охраны материнства и детства поступила 16-летняя девушка с жалобами на избыточный вес и деформацию позвоночника. Заведующая стационаром, педиатр и кандидат медицинских наук Юлия Теплова приняла решение провести расширенное обследование, заподозрив более сложную патологию, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Дополнительные анализы показали критически низкий уровень щелочной фосфатазы — лабораторный маркер, на который редко обращают внимание в рутинной практике. Этот результат позволил заподозрить у пациентки гипофосфатазию — редкое наследственное заболевание, нарушающее процесс минерализации костной ткани и зубов. Для подтверждения диагноза назначено генетическое тестирование.





«Ранняя и точная диагностика играет решающую роль в определении тактики лечения и прогноза для пациентов с гипофосфатазией. Задержка в диагностике может привести к прогрессированию скелетных деформаций, нарушению минерализации костей, зубным аномалиям и другим серьезным осложнениям» , — пояснила Юлия Теплова.

По словам специалиста, гипофосфатазия — крайне редкое заболевание, клиническая картина которого часто напоминает более распространённые патологии, что затрудняет постановку диагноза. В данном случае настороженность врача и комплексный подход позволили избежать длительного периода диагностических ошибок.

Пациентка взята под наблюдение медицинских генетиков. По текущим данным, её состояние стабильно, клинические проявления заболевания минимальны и не требуют заместительной терапии.

