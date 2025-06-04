В Королёве задержали мужчину с 200 свёртками с наркотиками
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали в Королёве 27-летнего жителя Мытищ по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сотрудники патрульно-постовой службы заметили на улице Тихомирова мужчину с признаками опьянения. Они остановили его для проверки документов. При этом мужчина сильно нервничал, поэтому полицейские решили провести досмотр. В рукаве куртки мужчины они обнаружили 200 свёртков с порошком», — говорится в сообщении.Мужчину задержали и доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что он находится в состоянии наркотического опьянения. А исследование порошка в свёртках показало, что это производное от наркотика n-метилэфедрона.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».