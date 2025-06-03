Жителей Подмосковья призвали не волноваться по поводу нападений ворон на сов
В Минэкологии Московской области всё чаще стали обращаться обеспокоенные жители, которые наблюдают конфликты между воронами и совами. Тревожиться за судьбу популяций сов не стоит, заверили в пресс-службе ведомства.
«Столкновения – естественное явление в дикой природе, не несущее серьёзной угрозы благополучию этих благородных птиц. И хотя вороны могут проявлять агрессию к совам, особенно в период защиты потомства, эти столкновения, как правило, не приводят к ощутимым последствиям. Совы –опытные хищники. Они прекрасно знают, как постоять за себя, а при необходимости могут просто улететь в более безопасное место», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.Весной совы часто перемещаются на городские и пригородные территории, где легче охотиться на грызунов. Живущие колониями вороны воспринимают сов как конкурентов и пытаются прогнать. Конфликты – это, скорее, проявление территориального поведения, чем реальная угроза для жизни птиц.
Как отметили в ведомстве, с окончанием сезона размножения совы постепенно вернутся в привычные места обитания за пределами городов, к своей обычной охоте и жизни.