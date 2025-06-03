Жителей Подмосковья призвали не волноваться по поводу нападений ворон на сов

03 июня 2025, 22:03

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В Минэкологии Московской области всё чаще стали обращаться обеспокоенные жители, которые наблюдают конфликты между воронами и совами. Тревожиться за судьбу популяций сов не стоит, заверили в пресс-службе ведомства.







«Столкновения – естественное явление в дикой природе, не несущее серьёзной угрозы благополучию этих благородных птиц. И хотя вороны могут проявлять агрессию к совам, особенно в период защиты потомства, эти столкновения, как правило, не приводят к ощутимым последствиям. Совы –опытные хищники. Они прекрасно знают, как постоять за себя, а при необходимости могут просто улететь в более безопасное место», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.