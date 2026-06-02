Достижения.рф

Специалист паллиативной помощи рассказала, как накормить тяжелобольного

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Уход за тяжелобольным человеком – это не только лекарства и процедуры, но и правильное питание. Часто именно отказ от еды становится для родственников самым большим испытанием, напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава.



Как комфортно накормить близкого, у которого нет аппетита, рассказала специалист координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Аристархова.

Важно понимать, что проблемы с питанием сопутствует многим заболеваниям. Родственникам нужно внимательно следить за аппетитом пациента и отмечать количество потребляемой жидкости. Игнорирование этих сигналов может привести к обезвоживанию и истощению.

К самым частым проблемам относятся отсутствие аппетита и изменение вкусовых предпочтений. Особенно опасно нарушение функции глотания, из-за чего возникает риск поперхнуться. Другие симптомы – сокращение объёма выпиваемой жидкости и постоянная сухость во рту, тошнота, рвота, боли в животе и проблемы со стулом.

«Не стоит паниковать или ругать больного за то, что он мало ест. Это лишь усугубит ситуацию и испортит отношения. Ваша задача – мягко предлагать помощь и искать варианты. Следите за количеством жидкости, предлагайте воду, морсы, чай небольшими порциями, но часто. Не кормите насильно. Если больной сжимает губы или стискивает зубы, это сигнал остановиться», – подчеркнула Аристархова.
Она также посоветовала мелко нарезать еду, но не перетирать всё подряд, учитывать жёсткость продуктов. Для больных, которые носят зубные протезы, следует готовить мягкие блюда, чтобы избежать натирания дёсен.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0