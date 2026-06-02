Специалист паллиативной помощи рассказала, как накормить тяжелобольного

02 июня 2026, 14:45

Уход за тяжелобольным человеком – это не только лекарства и процедуры, но и правильное питание. Часто именно отказ от еды становится для родственников самым большим испытанием, напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Как комфортно накормить близкого, у которого нет аппетита, рассказала специалист координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Аристархова.



Важно понимать, что проблемы с питанием сопутствует многим заболеваниям. Родственникам нужно внимательно следить за аппетитом пациента и отмечать количество потребляемой жидкости. Игнорирование этих сигналов может привести к обезвоживанию и истощению.



К самым частым проблемам относятся отсутствие аппетита и изменение вкусовых предпочтений. Особенно опасно нарушение функции глотания, из-за чего возникает риск поперхнуться. Другие симптомы – сокращение объёма выпиваемой жидкости и постоянная сухость во рту, тошнота, рвота, боли в животе и проблемы со стулом.

«Не стоит паниковать или ругать больного за то, что он мало ест. Это лишь усугубит ситуацию и испортит отношения. Ваша задача – мягко предлагать помощь и искать варианты. Следите за количеством жидкости, предлагайте воду, морсы, чай небольшими порциями, но часто. Не кормите насильно. Если больной сжимает губы или стискивает зубы, это сигнал остановиться», – подчеркнула Аристархова.