Специалисты АПК могут пройти обучение для улучшения профессиональных навыков

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Работники агропромышленного комплекса каждый год проходят дополнительное обучение для улучшения своих профессиональных навыков. В Российской академии кадрового обеспечения АПК они смогут изучить программу «Создание и эффективное функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств». Занятия стартуют 18 марта, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Участники обучения узнают об основных аспектах государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая предусматривает поддержку развития социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, благоустройство и реализацию мер поддержки для сельскохозяйственных производителей.
Читайте также:
В январе Госветслужба Московской области провела 12 тысяч анализов молочной продукции
В Минсельхозпроде сообщили, что зоотехникам расширят полномочия в учёте животных
В Московской области работают хранилища для картофеля и овощей мощностью 700 тыс. тонн
Кроме того, со слушателями поделятся информацией о мерах поддержки агропромышленного комплекса и других актуальных вопросах отрасли.
Узнать всю подробную информацию о курсе можно на сайте.
Читайте также:
В январе Госветслужба Московской области провела 12 тысяч анализов молочной продукции
В Минсельхозпроде сообщили, что зоотехникам расширят полномочия в учёте животных
В Московской области работают хранилища для картофеля и овощей мощностью 700 тыс. тонн
Дайана Хусинова