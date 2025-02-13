В Минсельхозпроде сообщили, что зоотехникам расширят полномочия в учёте животных

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Министерство сельского хозяйства России работает над изменением правил учёта сельскохозяйственных животных, чтобы зоотехники могли регистрировать информацию о поголовье в информационной системе «Хорриот».
В соответствии с информацией о разработке нового нормативного документа, возникла потребность в обновлении действующих правил для более точного учёта животных специалистами в сфере животноводства. Это, согласно сообщению, улучшит контроль над поголовьем и повысит прозрачность учёта на всех уровнях.
Новые правила планируется ввести в действие с 1 сентября 2025 года. Фермеры выступили с инициативой расширить перечень лиц, имеющих право на регистрацию данных о маркировке животных, и направили соответствующий запрос в Министерство сельского хозяйства. В региональных ветеринарных службах поддержали предложение, подчеркнув, что привлечение квалифицированных специалистов позволит повысить точность учёта.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что сроки обязательной маркировки сельскохозяйственных животных определены постановлением № 550. В соответствии с этим документом, до 1 сентября 2024 года промышленные предприятия должны завершить учёт крупного рогатого скота, свиней, лошадей и домашней птицы.
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Дайана Хусинова