Мытищинских волонтёров приглашают на конкурс лидеров добровольческого движения
Конкурс лидеров движения «Волонтёры Подмосковья» стартовал в регионе. К участию приглашают представителей всех муниципалитетов Московской области, включая Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Конкурсный отбор будет проходить в несколько этапов, по итогам которых для 100 лучших кандидатов проведут специальное обучение. В результате они смогут стать амбассадорами волонтёрского движения в своих округах.
«Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 октября в муниципальных волонтёрских штабах», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Им предоставляют гранты, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помогают с организацией мероприятий и открытием социальных НКО. Предусмотрена также информационная и методическая поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.