Мытищинских волонтёров приглашают на конкурс лидеров добровольческого движения

09 октября 2025, 11:18

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Конкурс лидеров движения «Волонтёры Подмосковья» стартовал в регионе. К участию приглашают представителей всех муниципалитетов Московской области, включая Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Конкурсный отбор будет проходить в несколько этапов, по итогам которых для 100 лучших кандидатов проведут специальное обучение. В результате они смогут стать амбассадорами волонтёрского движения в своих округах.





«Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 октября в муниципальных волонтёрских штабах», — говорится в сообщении.