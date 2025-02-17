Специалисты Госветслужбы Подмосковья исследовали более 11 тысяч образцов колбасы в январе

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В магазинах и на ярмарках Московской области представлен широкий ассортимент колбасных продуктов. Все колбасы регулярно проверяются на соответствие стандартам безопасности, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.