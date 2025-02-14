Жителям Московской области рассказали, как купить качественную гречку

Трёхкратная чемпионка мира по стрельбе из лука, призёр Паралимпиады Елена Крутова и вице-чемпион России по следж-хоккею, игрок подмосковного «Феникса» Дмитрий Селянин стали лауреатами премии «Герои нашего времени». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.