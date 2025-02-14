Жителям Московской области рассказали, как купить качественную гречку

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Жители Подмосковья купили в январе порядка 1,7 тыс. тонн гречневой крупы. В день они приобретали около 55 тонн этой продукции, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Гречка – одна из самых полезных круп в рационе здорового питания. Она богата витаминами, минералами и антиоксидантами, содержит около 13% белка, который легко усваивается. Продукт богат клетчаткой и имеет низкий гликемический индекс, что особенно важно для людей с диабетом», – сказали в ведомстве.Чтобы приобрести качественную крупу, рекомендуется покупать её в прозрачной упаковке, чтобы можно было оценить её внешний вид, проверить на наличие посторонних примесей. Важно, чтобы упаковка была герметичной.
В министерстве добавили, что в региональных магазинах представлен широкий выбор этого вида крупы. Это ядрица – цельные зёрна гречки, идеальный вариант для каш и гарниров, продел – дроблёная гречка, которая быстрее готовится, подходит для каш и детского питания, зеленая гречка – её можно проращивать, гречневая мука для выпечки и приготовления блинов.
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Лора Луганская