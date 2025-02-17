В Московской области за год открыли 900 заведений общепита и создали 5 тысяч рабочих мест

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Сфера общественного питания в Подмосковье продолжает активно развиваться: ежегодно открываются новые заведения различных форматов. По итогам прошлого года оборот отрасли достиг 219,6 миллиарда рублей, что на 9,4% превышает показатель 2023 года в сопоставимых ценах, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За прошлый год в регионе появилось свыше 900 новых заведений общепита. Лидерами по количеству открытых объектов стали Красногорск, Ленинский, Котельники, Серпухов, Орехово-Зуевский и Сергиево-Посадский округа.
В сфере общественного питания региона занято более 60,5 тысячи человек, причём за год создано около 5 тысяч дополнительных рабочих мест.
В Московской области работает свыше 8,2 тысячи заведений. Самый распространённый формат — кафе, их доля превышает 50%. На втором месте находятся предприятия быстрого питания — их более 1,2 тысячи, а на третьем — рестораны (свыше 1,1 тысячи).
Кроме того, с 1 сентября в регионе вступят в силу новые ограничения на розничную продажу алкоголя в заведениях общепита и торговых точках, расположенных в многоквартирных домах. Согласно законопроекту, принятому Мособлдумой, реализация спиртных напитков в таких местах будет запрещена с 23:00 до 08:00, за исключением ресторанов. Эта мера направлена на обеспечение тишины и комфорта жителей в ночное время.
В сфере общественного питания региона занято более 60,5 тысячи человек, причём за год создано около 5 тысяч дополнительных рабочих мест.
В Московской области работает свыше 8,2 тысячи заведений. Самый распространённый формат — кафе, их доля превышает 50%. На втором месте находятся предприятия быстрого питания — их более 1,2 тысячи, а на третьем — рестораны (свыше 1,1 тысячи).
Кроме того, с 1 сентября в регионе вступят в силу новые ограничения на розничную продажу алкоголя в заведениях общепита и торговых точках, расположенных в многоквартирных домах. Согласно законопроекту, принятому Мособлдумой, реализация спиртных напитков в таких местах будет запрещена с 23:00 до 08:00, за исключением ресторанов. Эта мера направлена на обеспечение тишины и комфорта жителей в ночное время.
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Дайана Хусинова