В Московской области за год открыли 900 заведений общепита и создали 5 тысяч рабочих мест

За прошлый год в регионе появилось свыше 900 новых заведений общепита. Лидерами по количеству открытых объектов стали Красногорск, Ленинский, Котельники, Серпухов, Орехово-Зуевский и Сергиево-Посадский округа.



В сфере общественного питания региона занято более 60,5 тысячи человек, причём за год создано около 5 тысяч дополнительных рабочих мест.



В Московской области работает свыше 8,2 тысячи заведений. Самый распространённый формат — кафе, их доля превышает 50%. На втором месте находятся предприятия быстрого питания — их более 1,2 тысячи, а на третьем — рестораны (свыше 1,1 тысячи).



Кроме того, с 1 сентября в регионе вступят в силу новые ограничения на розничную продажу алкоголя в заведениях общепита и торговых точках, расположенных в многоквартирных домах. Согласно законопроекту, принятому Мособлдумой, реализация спиртных напитков в таких местах будет запрещена с 23:00 до 08:00, за исключением ресторанов. Эта мера направлена на обеспечение тишины и комфорта жителей в ночное время.