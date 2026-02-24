В Наро-Фоминске начнёт работу пищевой комбинат на 800 тонн продукции в месяц
«Очаковский комбинат пищевых ингредиентов» запустит во втором квартале текущего года завод по производству пищевых ингредиентов в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Компания работает с 2008 года как надёжный поставщик инновационных решений в сфере пищевого производства. Предприятие выпускает продукты-заменители традиционных ингредиентов с аналогичными свойствами и питательной ценностью.
«Так, в 2009 году компания предложила ячменную муку как альтернативу мясному сырью в мясоперерабатывающей отрасли. В 2017 году предприятие впервые приняло участие в международной выставке SIAL в Шанхае, представив ассортимент ароматических добавок для колбас и деликатесной продукции», – рассказали в министерствеПо данным ведомства, объём инвестиций в проект составит 240 млн рублей. Мощность комбината достигнет 800 тонн продукции в месяц. Это обеспечит стабильные поставки качественных ингредиентов отечественным производителям и снизит их зависимость от импортных аналогов.
Открытие завода создаст порядка 150 рабочих мест.