В Наро-Фоминске начнёт работу пищевой комбинат на 800 тонн продукции в месяц

24 февраля 2026, 22:03

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«Очаковский комбинат пищевых ингредиентов» запустит во втором квартале текущего года завод по производству пищевых ингредиентов в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Компания работает с 2008 года как надёжный поставщик инновационных решений в сфере пищевого производства. Предприятие выпускает продукты-заменители традиционных ингредиентов с аналогичными свойствами и питательной ценностью.

«Так, в 2009 году компания предложила ячменную муку как альтернативу мясному сырью в мясоперерабатывающей отрасли. В 2017 году предприятие впервые приняло участие в международной выставке SIAL в Шанхае, представив ассортимент ароматических добавок для колбас и деликатесной продукции», – рассказали в министерстве