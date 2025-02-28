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«Нос и губа нежизнеспособные»: отец растерзанного хаски ребёнка рассказал о его состоянии

У растерзанного хаски в Сочи мальчика не прижились губа и нос
Фото: iStock/AgFang

Фото: iStock/AgFang

У ребенка, на которого напали и искусали две хаски в СНТ «Авиатор» в Сочи, не прижились губа и нос. Об этом рассказал отец пострадавшего мальчика.
«Нос и губа практически нежизнеспособные, прожёванные. Один сосуд диаметром около 0,1 мм», — рассказал отец пострадавшего мальчика в беседе с RT.
Он уточнил, что сейчас отправляется в Краснодар, где врачи проведут консилиум по дальнейшей тактике лечения мальчика.

26 февраля две хаски растерзали 9-летнего ребёнка в районе курорта Красная Поляна в Сочи, когда он возвращался домой из школы. Собаки принадлежат соседям семьи школьника.

Владельцу собак уже предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он признался, что некоторое время не кормил собак, и вину признал.

На сегодняшний день ребенок находится на ИВЛ в очень тяжёлом состоянии.

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Водолаз погиб в зоне проведения работ по ликвидации мазута в Анапе
28 февраля 2025, 19:05

Фото: istockphoto/blinow61

Следственный комитет проведет проверку по факту гибели водолаза в зоне проведения работ по ликвидации мазута в Анапе.
«Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали», — добавили в главке регионального МЧС России.
Уточняется, что погибшим оказался Семен Луговой, мужчина служил спасателем с 2011 года, участвовал во многих операциях, выполняя боевые задачи со всей ответственностью и честностью.

Ранее стало известно, что внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская созналась в убийстве деда с бабушкой.

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Внучка экс-мэра Самары призналась в его убийстве
Baza: внучка бывшего мэра Самары Тархова призналась, что отравила его
28 февраля 2025, 18:14

Фото: istockphoto/blinow61

В убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова призналась его внучка. Видео опубликовал Следственный комитет. Фигурантка уголовного дела Екатерина Бельская пояснила, что отравила деда и его жену, а части тел жертв раскидала в мусорные контейнеры. Перед этим она заморозила тела азотом.
По информации следователей, Бельская убила родственников, чтобы завладеть имуществом. В совершении убийства ей помогал знакомый, которого сейчас разыскивают.

«В настоящее время обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось об аварии с автобусом в Петербурге. Уточнялось, что есть погибшие.

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В Петербурге автобус на полном ходу врезался в остановку с людьми, есть ​жертвы
SHOT: В Петербурге автобус врезался в остановку, погибла женщина
28 февраля 2025, 18:02

Фото: iStock/conejota

В Петербурге пассажирский автобус въехал в остановку и протаранил несколько машин. Погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по городу.
ДТП произошло около 15:20. По данным ведомства, водитель по неустановленной причине не справился с управлением автобуса и совершил столкновение с семью машинами с последующим выездом на тротуар.

В результате аварии погибла. Общее количество пострадавших в настоящее время уточняется. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Народный артист РСФСР Каюров повредил тазобедренный сустав при падении на улице
28 февраля 2025, 17:07

Фото: iStock/gautier075

Актер, народный артист РСФСР Юрий Каюров упал на улице и повредил левый тазобедренный сустав, однако от госпитализации он отказался.
«Чувствую себя плохо. Повредил левый тазобедренный сустав. Упал на улице, шел в магазин. Теперь лежу, восстанавливаюсь. В больницу ехать я не захотел», – сказал Каюров в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что мужчина поскользнулся на тротуаре в Москве. СМИ писали, что актер травмировал бок.

Ранее сообщалось, что народного артиста СССР Олега Стриженова госпитализировали на фоне ишемического инсульта. Источник ТАСС, близкий к окружению Стриженова, опроверг названный диагноз, но подтвердил госпитализацию.

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Хинштейн раскрыл предварительную причину массового ДТП в Курской области
Причиной массового ДТП в Курской области стал плотный туман
28 февраля 2025, 12:58

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Причиной массового ДТП с 12-ю машинами в Курском районе Курской области, предварительно, стал плотный туман. Об этом в Telegram-канале написал врио главы региона Александр Хинштейн.
«На месте работают все оперативные службы, ведутся следственные действия. По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана», — сказано в публикации чиновника.
Хинштейн добавил, что состояние двух человек оценивается как тяжелое. Родственникам и близким погибших будет оказана вся необходимая помощь, заключил врио главы региона.

Ранее стало известно, что в результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро пострадали. На месте работают представители оперативных служб.

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