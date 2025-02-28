«Нос и губа нежизнеспособные»: отец растерзанного хаски ребёнка рассказал о его состоянии

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У ребенка, на которого напали и искусали две хаски в СНТ «Авиатор» в Сочи, не прижились губа и нос. Об этом рассказал отец пострадавшего мальчика.
«Нос и губа практически нежизнеспособные, прожёванные. Один сосуд диаметром около 0,1 мм», — рассказал отец пострадавшего мальчика в беседе с RT.Он уточнил, что сейчас отправляется в Краснодар, где врачи проведут консилиум по дальнейшей тактике лечения мальчика.
26 февраля две хаски растерзали 9-летнего ребёнка в районе курорта Красная Поляна в Сочи, когда он возвращался домой из школы. Собаки принадлежат соседям семьи школьника.
Владельцу собак уже предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он признался, что некоторое время не кормил собак, и вину признал.
На сегодняшний день ребенок находится на ИВЛ в очень тяжёлом состоянии.
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Элина Позднякова