Специалисты Мосавтодора Московской области отремонтировали знаки в 12 округах

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Специалисты Мосавтодора привели в порядок дорожные знаки на 14 региональных трассах в 12 округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Были отремонтированы и заменены выцветшие, повреждённые или отсутствующие знаки.
Работы проводились на городских улицах Холстниково и ул. Энтузиастов в Волоколамске, ул. 2-й Московской и Пролетарской в Серпухове, ул. Октябрьской революции в Коломне, ул. Воинов-Интернационалистов в Можайске, ул. Ленина в Лобне, ул. Мира в Мытищах и ул. Мясищева в Жуковском.
Кроме того, ремонт провели на Домодедовском шоссе в селе Покров (г.о. Подольск), на ул. Институтской в посёлке Нахабино (г.о. Красногорск), на ул. Куйбышева в посёлке Менделеево (г.о. Солнечногорск), в деревне Машково (г.о. Люберцы) и на ул. Центральной в деревне Донино (Раменский округ).
Отсутствие или повреждение дорожных знаков создаёт угрозу для водителей, увеличивая вероятность ДТП, поэтому ремонт выполняется оперативно.
Сотрудники Мосавтодора еженедельно обследуют дорожную инфраструктуру, уделяя особое внимание элементам, влияющим на безопасность движения, таким как светофоры, ограждения, искусственные неровности и линии освещения. При выявлении неисправностей они оперативно устраняются.
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Работы проводились на городских улицах Холстниково и ул. Энтузиастов в Волоколамске, ул. 2-й Московской и Пролетарской в Серпухове, ул. Октябрьской революции в Коломне, ул. Воинов-Интернационалистов в Можайске, ул. Ленина в Лобне, ул. Мира в Мытищах и ул. Мясищева в Жуковском.
Кроме того, ремонт провели на Домодедовском шоссе в селе Покров (г.о. Подольск), на ул. Институтской в посёлке Нахабино (г.о. Красногорск), на ул. Куйбышева в посёлке Менделеево (г.о. Солнечногорск), в деревне Машково (г.о. Люберцы) и на ул. Центральной в деревне Донино (Раменский округ).
Отсутствие или повреждение дорожных знаков создаёт угрозу для водителей, увеличивая вероятность ДТП, поэтому ремонт выполняется оперативно.
Сотрудники Мосавтодора еженедельно обследуют дорожную инфраструктуру, уделяя особое внимание элементам, влияющим на безопасность движения, таким как светофоры, ограждения, искусственные неровности и линии освещения. При выявлении неисправностей они оперативно устраняются.
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Дайана Хусинова