Специалисты «Мособлэнерго» освоили новые методы вовлечения молодых кадров
Сотрудники «Мособлэнерго» прошли двухдневный курс повышения квалификации «Организация работы с молодежью». За обучение отвечал Энергетический институт повышения квалификации «Мособлэнерго», а занятия провела преподаватель МЭИ Светлана Фахриева, сообщили в Минэнерго Подмосковья.
Курс объединил 23 специалиста из аппарата управления и филиалов компании. Эти сотрудники уже взаимодействуют со школьниками, студентами и молодыми специалистами, поэтому программу сфокусировали на практических вопросах: теории поколений, привлечении молодежи в профессию, поддержке начинающих сотрудников, эффективных стилях наставничества.
Участники разобрали, как выстраивать работу со школами, колледжами и вузами, как приглашать студентов на практику и помогать им закрепиться в компании. Обсудили и будущие соревнования профмастерства для студентов техникумов и колледжей Подмосковья, которые пройдут в 2026 году.
Полученные навыки помогут «Мособлэнерго» создавать комфортную среду для молодых кадров и укреплять кадровый потенциал отрасли в целом.