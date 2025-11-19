Специалисты «Мособлэнерго» освоили новые методы вовлечения молодых кадров

19 ноября 2025, 16:03

оригинал Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

Сотрудники «Мособлэнерго» прошли двухдневный курс повышения квалификации «Организация работы с молодежью». За обучение отвечал Энергетический институт повышения квалификации «Мособлэнерго», а занятия провела преподаватель МЭИ Светлана Фахриева, сообщили в Минэнерго Подмосковья.