Более 4 600 специалистов ЖКХ прошли обучение на подмосковном комбинате

22 декабря 2025, 11:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Московской области подводят итоги учебного года в Учебно-курсовом комбинате ЖКХ. За отчетный период обучение прошли свыше 4 600 работников сферы ЖКХ и смежных отраслей. Программы комбината помогают специалистам работать эффективно и безопасно. Об этом сообщили в региональном МинЖКХ.





Самой популярной стала программа «Безопасные методы и приемы выполнения работ» — её освоили 856 человек из разных муниципалитетов. Также востребованы были курсы по оказанию первой помощи (597 участников), применению средств индивидуальной защиты (503 участника), правилам технической эксплуатации электроустановок (330 участников) и общим вопросам охраны труда (329 участников).

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Комбинат предлагает четыре направления обучения:

первичную подготовку,

профессиональную переподготовку,

повышение квалификации,

сдачу квалификационного экзамена.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.