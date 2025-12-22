Более 4 600 специалистов ЖКХ прошли обучение на подмосковном комбинате
В Московской области подводят итоги учебного года в Учебно-курсовом комбинате ЖКХ. За отчетный период обучение прошли свыше 4 600 работников сферы ЖКХ и смежных отраслей. Программы комбината помогают специалистам работать эффективно и безопасно. Об этом сообщили в региональном МинЖКХ.
Самой популярной стала программа «Безопасные методы и приемы выполнения работ» — её освоили 856 человек из разных муниципалитетов. Также востребованы были курсы по оказанию первой помощи (597 участников), применению средств индивидуальной защиты (503 участника), правилам технической эксплуатации электроустановок (330 участников) и общим вопросам охраны труда (329 участников).
Комбинат предлагает четыре направления обучения:
- первичную подготовку,
- профессиональную переподготовку,
- повышение квалификации,
- сдачу квалификационного экзамена.
«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.Больше всего обучение прошли специалисты из Реутова, Клина, Королёва, Богородского округа и Балашихи.
Учебные программы комбината постоянно обновляют в соответствии с законодательством и лучшими отраслевыми практиками, чтобы сотрудники могли работать по всем современным стандартам.