Более 4 600 специалистов ЖКХ прошли обучение на подмосковном комбинате

В Московской области подводят итоги учебного года в Учебно-курсовом комбинате ЖКХ. За отчетный период обучение прошли свыше 4 600 работников сферы ЖКХ и смежных отраслей. Программы комбината помогают специалистам работать эффективно и безопасно. Об этом сообщили в региональном МинЖКХ.



Самой популярной стала программа «Безопасные методы и приемы выполнения работ» — её освоили 856 человек из разных муниципалитетов. Также востребованы были курсы по оказанию первой помощи (597 участников), применению средств индивидуальной защиты (503 участника), правилам технической эксплуатации электроустановок (330 участников) и общим вопросам охраны труда (329 участников).

Комбинат предлагает четыре направления обучения:
  • первичную подготовку,
  • профессиональную переподготовку,
  • повышение квалификации,
  • сдачу квалификационного экзамена.
«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Больше всего обучение прошли специалисты из Реутова, Клина, Королёва, Богородского округа и Балашихи.

Учебные программы комбината постоянно обновляют в соответствии с законодательством и лучшими отраслевыми практиками, чтобы сотрудники могли работать по всем современным стандартам.


