Специалисты Мособлводоканала обеспечили стабильную подачу воды в ДНР
Мособлводоканал продолжает работать на объектах водоснабжения и водоотведения в Новоазовском округе Донецкой Народной Республики. За последнюю неделю они восстановили 20 участков инженерных сетей, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Оперативная работа бригад помогает вовремя устранять неполадки и поддерживать стабильную подачу воды жителям Донбасса.
За неделю подмосковные сотрудники выполнили:
- замену водоводов длиной 70 метров по улицам Садовой (мкрн. Питомник) и Гриценко в Новоазовске;
- установку ремонтной муфты диаметром 200 мм;
- ремонт запорной арматуры и пожарного гидранта;
- устранение утечек на водопроводе;
- прочистку и устранение заторов на самотёчных коллекторах;
- подготовку к замене напорного Седовского коллектора на территории канализационной станции биологической очистки Новоазовска.
Благодаря своевременным ремонтам жители получают бесперебойное водоснабжение и качественное обслуживание инженерных систем.