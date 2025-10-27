Достижения.рф

Специалисты Мособлводоканала обеспечили стабильную подачу воды в ДНР

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Мособлводоканал продолжает работать на объектах водоснабжения и водоотведения в Новоазовском округе Донецкой Народной Республики. За последнюю неделю они восстановили 20 участков инженерных сетей, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Оперативная работа бригад помогает вовремя устранять неполадки и поддерживать стабильную подачу воды жителям Донбасса.

За неделю подмосковные сотрудники выполнили:
  • замену водоводов длиной 70 метров по улицам Садовой (мкрн. Питомник) и Гриценко в Новоазовске;
  • установку ремонтной муфты диаметром 200 мм;
  • ремонт запорной арматуры и пожарного гидранта;
  • устранение утечек на водопроводе;
  • прочистку и устранение заторов на самотёчных коллекторах;
  • подготовку к замене напорного Седовского коллектора на территории канализационной станции биологической очистки Новоазовска.

Благодаря своевременным ремонтам жители получают бесперебойное водоснабжение и качественное обслуживание инженерных систем.


