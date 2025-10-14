В Ступине отчитались о готовности коммунальщиков к работе зимой

14 октября 2025, 20:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Коммунальные службы Ступина подготовились к работе в зимний период по содержанию общественных территорий и дворов. Этот вопрос обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьёва с подмосковным правительством и главами округов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.







«Мы регулярно закупаем коммунальную технику. За последние три года куплено более 1,2 тыс. единиц. Важно, чтобы техника работала, чтобы мы видели, какие участки приоритетные в случае снегопада. Для этого, как и в других сферах ЖКХ, мы внедряем цифровые решения и единый стандарт работы», – сказал губернатор.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино



«В содержании общественных территорий и дворов будут задействованы 48 единиц техники МКУ «Благоустройство» и подрядных организаций, а также свыше 320 дворников и рабочих зелёного хозяйства. Подготовлены порядка 2000 лопат и ледорубов, 60 средств малой механизации, запас расходных запчастей техники», – уточнил Мужальских.