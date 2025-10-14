В Ступине отчитались о готовности коммунальщиков к работе зимой
Коммунальные службы Ступина подготовились к работе в зимний период по содержанию общественных территорий и дворов. Этот вопрос обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьёва с подмосковным правительством и главами округов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Мы регулярно закупаем коммунальную технику. За последние три года куплено более 1,2 тыс. единиц. Важно, чтобы техника работала, чтобы мы видели, какие участки приоритетные в случае снегопада. Для этого, как и в других сферах ЖКХ, мы внедряем цифровые решения и единый стандарт работы», – сказал губернатор.В городском округе Ступино прошла тренировка зимней уборки, рассказал главы муниципалитета Сергея Мужальских. Необходимый инвентарь и техника – в исправном состоянии. В арсенале коммунальщиков – тракторы, погрузчики, самосвалы, грузовики-мультилифты и другая спецтехника.
«В содержании общественных территорий и дворов будут задействованы 48 единиц техники МКУ «Благоустройство» и подрядных организаций, а также свыше 320 дворников и рабочих зелёного хозяйства. Подготовлены порядка 2000 лопат и ледорубов, 60 средств малой механизации, запас расходных запчастей техники», – уточнил Мужальских.В пресс-службе напомнили, что для контроля за работой коммунальных служб используют системы ГЛОНАСС и РНИС. Маршруты уборки зафиксированы в «Яндекс.Конструкторе». Всё это позволяет рационально выстраивать логистику, экономить время и ресурсы на уборку.