Специалисты Мособлводоканала продолжают ремонт водосетей в ДНР

Специалисты Мособлводоканала Подмосковья продолжают помогать жителям Новоазовского муниципального округа Донецкой Народной Республики. Они проводят профилактические и ремонтные работы на сетях водоснабжения и водоотведения. За последнюю неделю бригады выполнили 28 работ. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.



Одной из ключевых задач стала замена насосного агрегата в механическом водопроводном колодце в селе Роза Люксембург. Насос — это основной элемент системы водоснабжения. Именно он подает воду в дома жителей. Старое оборудование заменили на современное и более надежное. Это позволит поддерживать стабильное давление воды, в том числе в часы пикового потребления.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
А еще за прошедшую неделю специалисты:
  • заменили 400 метров водопроводной сети в селе Сопино;
  • установили две соединительные муфты ДРК диаметром 100 мм на водопроводе.
Сейчас сотрудники предприятия планируют заменить водовод в селе Безыменное. Параллельно они в плановом режиме устраняют утечки на водопроводных сетях и ликвидируют технологические нарушения на самотечных коллекторах по всему округу.


