Специалисты Мособлводоканала продолжают ремонт водосетей в ДНР

19 декабря 2025, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты Мособлводоканала Подмосковья продолжают помогать жителям Новоазовского муниципального округа Донецкой Народной Республики. Они проводят профилактические и ремонтные работы на сетях водоснабжения и водоотведения. За последнюю неделю бригады выполнили 28 работ. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.





Одной из ключевых задач стала замена насосного агрегата в механическом водопроводном колодце в селе Роза Люксембург. Насос — это основной элемент системы водоснабжения. Именно он подает воду в дома жителей. Старое оборудование заменили на современное и более надежное. Это позволит поддерживать стабильное давление воды, в том числе в часы пикового потребления.



Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области А еще за прошедшую неделю специалисты: