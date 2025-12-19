Специалисты Мособлводоканала продолжают ремонт водосетей в ДНР
Специалисты Мособлводоканала Подмосковья продолжают помогать жителям Новоазовского муниципального округа Донецкой Народной Республики. Они проводят профилактические и ремонтные работы на сетях водоснабжения и водоотведения. За последнюю неделю бригады выполнили 28 работ. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.
Одной из ключевых задач стала замена насосного агрегата в механическом водопроводном колодце в селе Роза Люксембург. Насос — это основной элемент системы водоснабжения. Именно он подает воду в дома жителей. Старое оборудование заменили на современное и более надежное. Это позволит поддерживать стабильное давление воды, в том числе в часы пикового потребления.
А еще за прошедшую неделю специалисты:
- заменили 400 метров водопроводной сети в селе Сопино;
- установили две соединительные муфты ДРК диаметром 100 мм на водопроводе.