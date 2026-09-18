Специалисты Мособлводоканала за лето обновили более 150 колодцев
За три летних месяца Мосблводоканала в рамках планового обслуживания привели к нормативам 156 водопроводных и канализационных колодцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Всего с начала 2026 года обновление инфраструктуры затронуло порядка 500 объектов.
Смотровые колодцы – это критически важные узлы доступа к подземным магистралям. Своевременное вмешательство позволяет предотвратить нештатные ситуации и сохранить целостность городских или сельских территорий.
За летний период бригады предприятия выполняли комплекс технологических операций, среди которых замена деформированных плит перекрытия. Изношенный бетон со временем даёт трещины под воздействием транспорта и влаги. Это создаёт риск обрушения дорожного полотна или тротуара. Укрепление основания исключает просадку грунта.
Помимо этого, выполнена герметизация внутренних поверхностей шахт. Это нужно для того, чтобы ливневые потоки не просачивались из почвы внутрь системы. Предотвращение попадания поверхностных вод предотвращает избыточную нагрузку на очистные сооружения и защищает стоки от загрязнения;
Осуществлена механическая очистка резервуаров от заиливания, песчаных наносов и посторонних предметов. Удаление этих накоплений гарантирует беспрепятственное движение жидкости по трубам, исключает образование засоров и подпоров в основной магистрали.
Также отремонтированы или заменены защитные крышки взамен пришедших в негодность. Целостность люков – вопрос физической безопасности участников дорожного движения и защита самой системы от преднамеренного замусоривания.
Как отметили в ведомстве, качественное содержание этих подземных узлов обеспечивает бесперебойную подачу воды в жилые дома Московской области и надёжную работу систем канализации, делая инфраструктуру региона безопасно для жителей и для инженерных сетей.
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