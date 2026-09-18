Специалисты Мособлводоканала за лето обновили более 150 колодцев

18 сентября 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

За три летних месяца Мосблводоканала в рамках планового обслуживания привели к нормативам 156 водопроводных и канализационных колодцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.