Специалисты НИКИ детства рассказали, как распознать гепатит С у ребенка

26 марта 2026, 15:34

С 23 по 29 марта проводится Неделя профилактики инфекционных заболеваний. Врачи обращают внимание на опасность гепатита С, который поражает клетки печени и у детей часто переходит в хроническую форму. Без своевременной диагностики вирус может годами оставаться в организме, приводя к фиброзу и циррозу печени уже в молодом возрасте, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.







Как пояснила врач-инфекционист НИКИ детства Алиса Медкова, заболевание у детей долгое время протекает без явных симптомов. Ребенок может выглядеть активным, лишь изредка испытывая утомляемость или дискомфорт в правом подреберье. Часто инфекцию выявляют случайно при плановых обследованиях.



Заражение происходит исключительно через кровь: от матери к ребенку при родах, при использовании нестерильных инструментов во время медицинских и косметических процедур (татуировки, пирсинг, маникюр), а также через общие предметы гигиены с микрочастицами крови.



Для диагностики назначают анализ на антитела к вирусу, биохимический анализ крови и УЗИ органов брюшной полости. При своевременном выявлении гепатит С у детей успешно лечится: современная противовирусная терапия позволяет устранить вирус более чем в 98% случаев и предотвратить развитие осложнений.