Специалисты приступили к созданию цифровой основы нового микрорайона в Нахабине
В Нахабине появится новый микрорайон – комплексная жилая застройка с сопутствующей инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Перед началом проектирования специалисты подведомственного учреждения «Мособлгеотрест» проводят инженерно-геодезические изыскания на 13 земельных участках в Красногорске. На основе полученных данных создадут цифровую модель территории. Это ключевой этап, от которого зависит качество будущей застройки.
«Успешно проведённые инженерно-геодезические изыскания и созданная на их основе цифровая модель послужат для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования. Застройщик получит полный цифровой паспорт территории без белых пятен», – пояснила министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.В ходе работ на объекте создадут опорную геодезическую сеть, проведут топографическую съёмку в масштабе 1:500 и съёмку каждой единицы зелёных насаждений. В ходе съёмки инженерных коммуникаций на план нанесут все коммуникации с глубиной, диаметром, отметками колодцев и указанием владельца. Итогом работ станет цифровая модель рельефа.