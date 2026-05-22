Специалисты приступили к созданию цифровой основы нового микрорайона в Нахабине

22 мая 2026, 20:57

В Нахабине появится новый микрорайон – комплексная жилая застройка с сопутствующей инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Перед началом проектирования специалисты подведомственного учреждения «Мособлгеотрест» проводят инженерно-геодезические изыскания на 13 земельных участках в Красногорске. На основе полученных данных создадут цифровую модель территории. Это ключевой этап, от которого зависит качество будущей застройки.

«Успешно проведённые инженерно-геодезические изыскания и созданная на их основе цифровая модель послужат для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования. Застройщик получит полный цифровой паспорт территории без белых пятен», – пояснила министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.