В округе Шатура с начала года снесли шесть аварийных домов

15 апреля 2026, 10:57

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Шесть аварийных жилых домов ликвидировали в округе Шатура с начала текущего года. Пять из них находились в Рошале и один — в посёлке Пустоши. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





В Рошале снесли двухэтажные дома № 40, №44, №45 и №46 по улице Свердлова и одноэтажный дом №№ 12/8 на улице Октябрьской революции. Новые квартиры получили 79 переселенцев. А в Пустошах демонтировали двухэтажную деревянную постройку по адресу: Центральная улица, 14. Оттуда переехал 41 человек.





«Общая площадь расселённого аварийного фонда составила более двух тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении.