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Главная / Новости / Подмосковье/ Специалисты «Россети» модернизируют электросети в Дмитровском округе

Специалисты «Россети» модернизируют электросети в Дмитровском округе

Фото: Министерство энергетики Московской области

Фото: Министерство энергетики Московской области

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Специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают работу по повышению надежности и качества электроснабжения, сообщает Министерство энергетики Московской области.
В селе Озерецкое Дмитровского муниципального округа они завершили замену энергооборудования: вместо мачтовой трансформаторной подстанции мощностью 250 кВА установлена комплектная трансформаторная подстанция на 400 кВА. Благодаря этому обновлению повысится стабильность работы распределительных сетей и улучшится качество электроэнергии, поставляемой потребителям.

В рамках ремонтной программы текущего года в населенных пунктах Дмитровского округа запланирован масштабный комплекс работ. В планах энергетиков — ремонт 67 трансформаторных подстанций, замена 25 выключателей напряжением 6–220 кВ, а также обновление 16 км воздушных линий 0,4–10 кВ и более 30 км линий 35–220 кВ. Кроме того, будет расчищено свыше 300 гектаров трасс ЛЭП от деревьев и кустарников, которые могут угрожать линиям электропередачи. Для энергетиков особенно важно своевременное и качественное выполнение запланированных мероприятий.

Основная часть работ будет проведена между окончанием осенне-зимнего периода и началом следующего сезона. Главная цель программы – подготовка к ОЗП 2025/2026 и обеспечение надежной, безопасной эксплуатации электросетей.

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#подмосковье
#качество
#ремонт
#энергетика
Больницам Подмосковья нужны доноры с 1 и 2 отрицательными группами крови
17 марта 2025, 17:07

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Людей с первой и второй группами крови с отрицательным резус-фактором приглашают сделать донацию в Московской области, так как сейчас именно в этих группах крови есть острая потребность, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Приглашаем доноров с первой и второй отрицательными группами. Донорская кровь необходима для переливания пострадавшим в ДТП, пациентам с ожогами и травмами, онкобольными и новорождённым с патологиями», — цитируются в сообщении слова заведующей экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасии Фёдоровой.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сдать кровь для нужно подмосковных больниц можно в Московском областном центре крови по адресу: Москва, улица Металлургов, дом №37а. Доноров там принимают ежедневно с 8 утра до 14:00. Кроме того, можно сделать донацию в одном из подразделений Центра — в Воскресенске, Щёлкове, Орехово-Зуеве или в Подольске.

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#московская область
#подмосковье
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В Московской области прошел региональный семинар «Орлята России»
17 марта 2025, 17:07

Фото: Министерство образования Московской области

В Клинской гимназии имени В. И. Танеева, которая является одной из ведущих школ проекта «Орлята России», прошёл региональный семинар-совещание для педагогов общеобразовательных организаций, работающих по программам этого проекта, сообщает Министерство образования Московской области.
Мероприятие открылось торжественной церемонией, на которой юные участники «Орлят России» представили танцевальный номер. С приветственными словами к педагогам обратились начальник управления образования городского округа Клин Елена Завальнюк, директор гимназии Полина Завальнюк и ведущий эксперт РРЦ «Навигаторы детства» Московской области Анна Козлова.

После официальной части участники семинара разошлись по семи тематическим трекам, где изучали новые методики преподавания и участвовали в творческих мастер-классах. В рамках трека «Эрудит» педагоги сыграли в «Педагогическое лото» и «Ответь за 5 секунд», разгадывали ребусы и шифровки, а также попробовали собрать гимн «Орлят России». На треке «Орлёнок-Мастер» они осваивали технику шитья, создавая сувениры для военнослужащих в зоне проведения СВО, и получили шаблоны для работы с детьми.

Семинар стал площадкой для профессионального общения и обмена опытом. Участники отметили, что полученные знания помогут им в дальнейшем взаимодействии с детьми в рамках проекта «Орлята России».

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#клин
#педагоги
#минобразования мо
#подмосковье
#учёба
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Подмосковных жителей приглашают принять участие в конкурсе «Кубок сельских пекарей России»
17 марта 2025, 16:57

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Пекари, кондитеры и другие специалисты хлебопекарной отрасли, работающие в сельской местности на предприятиях и в малых хозяйствах, приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Кубок сельских пекарей России – 2025», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мероприятие организовано Минсельхозом РФ в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Конкурс призван поддержать региональные традиции хлебопечения, выявить талантливых мастеров и определить лучших специалистов в этой сфере. Для участия необходимо представить два вида продукции: хлебобулочное изделие, отражающее традиции региона, и хлеб, соответствующий принципам здорового питания. К заявке прилагаются технологические инструкции и краткое описание продукции.

Кроме того, участникам предстоит снять видео о своей пекарне или кондитерской, рассказать о её истории, достижениях и планах, а также предоставить рекомендацию.

Подать заявку можно до 1 апреля, заполнив форму на официальном сайте конкурса и прикрепив фотографии продукции, видеопрезентацию и рекомендацию. Подробные инструкции и требования к материалам также доступны на сайте. Экспертиза заявок и определение финалистов завершатся до 30 апреля и будут отобраны финалисты — по 16 команд от каждого федерального округа, включая Центральный. Точная дата и место проведения финала будут объявлены дополнительно.

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#подмосковье
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#хлеб
#минсельхозпрод мо
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В Дубне закрыли ледовый сезон огненным шоу
17 марта 2025, 16:39

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В этом сезоне в Дубне впервые по губернаторской программе появились катки с системой искусственного охлаждения, и сразу на обеих сторонах города — как на правом, так и на левом берегу. Эти катки подарили дубненцам массу ярких впечатлений, привлекая более 70 тысяч посетителей за всю зиму и начало весны, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Церемония закрытия катков прошла в солнечный весенний день, с насыщенной программой. Местные жители пришли не только как зрители, но и как участники. Фигуристы представили впечатляющее шоу, а горожане принимали участие в флешмобе и брали уроки катания от профессиональных тренеров. В качестве дополнения артисты исполнили как зажигательные, так и лиричные композиции на импровизированной сцене возле катка.

«Знаю, что катки полюбились дубненцам. Они дарили эмоции, стали местом встреч для влюбленных, точками притяжения для друзей», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Благодаря стабильному качеству льда и доступности коньков в любую погоду, многие жители смогли впервые научиться кататься, а кто-то значительно улучшил свои навыки. Жители отмечают, что в этом сезоне катались на коньках больше, чем когда-либо.

Завершением сезона на Левом берегу стал хоккейный матч, а кульминацией работы катков стало огненное шоу.

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#каток
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Подмосковные борцы завоевали 162 медали на всероссийском турнире по грэпплингу
17 марта 2025, 16:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

58 золотых, 51 серебряную и 53 бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на всероссийском мастерском турнире по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги памяти сотрудников спецподразделений, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Более 160 завоёванных наград позволили сборной Московской области дважды возглавить общекомандный зачёт турнира, опередив сборные Москвы и Рязанской области», — отмечается в сообщении.
Соревнования проводились в ряханском спорткомплексе «Арена Атрон» с 14 по 17 марта во взрослой и детской возрастных категориях. Участниками турнира стали свыше 700 спортсменов из 25 российских регионов. Подмосковье представляли более 100 спортсменов из округов Наро-Фоминский, Лыткарино, Ленинский, Раменский и других.

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