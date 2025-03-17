Специалисты «Россети» модернизируют электросети в Дмитровском округе

Фото: Министерство энергетики Московской области
Специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают работу по повышению надежности и качества электроснабжения, сообщает Министерство энергетики Московской области.
В селе Озерецкое Дмитровского муниципального округа они завершили замену энергооборудования: вместо мачтовой трансформаторной подстанции мощностью 250 кВА установлена комплектная трансформаторная подстанция на 400 кВА. Благодаря этому обновлению повысится стабильность работы распределительных сетей и улучшится качество электроэнергии, поставляемой потребителям.
В рамках ремонтной программы текущего года в населенных пунктах Дмитровского округа запланирован масштабный комплекс работ. В планах энергетиков — ремонт 67 трансформаторных подстанций, замена 25 выключателей напряжением 6–220 кВ, а также обновление 16 км воздушных линий 0,4–10 кВ и более 30 км линий 35–220 кВ. Кроме того, будет расчищено свыше 300 гектаров трасс ЛЭП от деревьев и кустарников, которые могут угрожать линиям электропередачи. Для энергетиков особенно важно своевременное и качественное выполнение запланированных мероприятий.
Основная часть работ будет проведена между окончанием осенне-зимнего периода и началом следующего сезона. Главная цель программы – подготовка к ОЗП 2025/2026 и обеспечение надежной, безопасной эксплуатации электросетей.
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В рамках ремонтной программы текущего года в населенных пунктах Дмитровского округа запланирован масштабный комплекс работ. В планах энергетиков — ремонт 67 трансформаторных подстанций, замена 25 выключателей напряжением 6–220 кВ, а также обновление 16 км воздушных линий 0,4–10 кВ и более 30 км линий 35–220 кВ. Кроме того, будет расчищено свыше 300 гектаров трасс ЛЭП от деревьев и кустарников, которые могут угрожать линиям электропередачи. Для энергетиков особенно важно своевременное и качественное выполнение запланированных мероприятий.
Основная часть работ будет проведена между окончанием осенне-зимнего периода и началом следующего сезона. Главная цель программы – подготовка к ОЗП 2025/2026 и обеспечение надежной, безопасной эксплуатации электросетей.
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Дайана Хусинова