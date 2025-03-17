В четырёх округах Подмосковья провели противопожарные рейды

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Рейды, посвящённые соблюдению правил пожарной безопасности, провели подмосковные спасатели в округах Кашира, Серпухов, Ступино и Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Основная задача таких рейдов — объяснить жителям важность ответственного отношения к пожарной безопасности. Это особенно актуально весной, когда сухая трава и растительность могут легко воспламениться, создавая угрозу для жилых домов и природы», — отметил первый замначальника территориального управления № 13 Александр Голяк.В ходе рейдов работники Мособлпожспаса рассказывали жителям об основных причинах пожаров, а также о том, как действовать при возникновении возгорания. Кроме того, они дали советы по защите от огня домов и приусадебных участков и раздали брошюры с информацией по пожарной безопасности и с телефонами экстренных служб.
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Лев Каштанов