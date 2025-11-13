Специальная Олимпиада Подмосковья собрала в Щёлкове восемь баскетбольных команд

13 ноября 2025, 17:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

В Щёлкове прошли соревнования по баскетболу Специальной Олимпиады Московской области. Они состоялись на базе Универсального спортивного комплекса «Подмосковье», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





На площадке встретились восемь команд из разных городов региона. В числе участников была и щёлковская Спортивная школа по адаптивным видам спорта «Спартанец». Команды представляли школы, школы-интернаты, а также детдома для детей с ограниченными возможностями здоровья, психоневрологические интернаты.



«Турнир проходил в двух возрастных группах: в категориях юношей 12-15 лет и юниоров от 16 лет до 21 года. Все участники продемонстрировали настойчивость, сплочённость и неподдельные эмоции. Победителей определили по итогам напряжённой борьбы», – рассказали в администрации.