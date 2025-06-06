Росгвардия пресекла теракт на военном объекте под Рязанью
На военном объекте в Рязанской области пресечён теракт с применением беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Отмечается, что словики, осуществлявшие охрану военного объекта в одном из населённых пунктов под Рязанью, с помощью технических средств наблюдения обнаружили злоумышленника. Мужчина готовил террористический акт, совершить который он планировал с помощью дрона. В ходе задержания преступник оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован.
При себе мужчина имел травматический пистолет, который был переделан для стрельбы боевыми патронами.
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