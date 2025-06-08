Росгвардия оказала помощь мужчине с приступом эпилепсии в Москве
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Московские росгвардейцы оказали помощь мужчине, у которого случился приступ эпилепсии. Об этом сообщили в столичном главке ведомства, предоставив оперативные кадры в воскресенье, 8 июня.
Уточняется, что 34-летнему гражданину стало плохо в такси. Все произошло на улице 1812 года. За помощью к стражам порядка обратился таксист.
«Сотрудники ОМОН «Меч» на транспорте незамедлительно оказали пострадавшему первую помощь и вызвали медицинских работников», — сказано в сообщении.В ведомстве отметили оперативные действия правоохранителей, которые своевременно стабилизировали состояние мужчины и передали его сотрудникам скорой помощи.
Перед этим стало известно, что росгвардейцы пресекли теракт на военном объекте в Рязанской области.