Спецназ Росгвардии задержал в Подмосковье рецидивистов, ограбивших квартиру

02 сентября 2026, 18:54

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники ОМОН «Русич» вместе с полицейскими задержали двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в совершении квартирной кражи. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





По данным ведомства, злоумышленники взломали замок входной двери монтировкой и проникли в квартиру, расположенную в доме на улице Главной в Балашихе.

«Похитив часы, ювелирные изделия, шубу и другие ценные вещи, правонарушители скрылись. Сумма ущерба составила около миллиона рублей. При силовой поддержке бойцов ОМОН «Русич» подмосковного главка Росгвардии подозреваемые 40 и 42 лет были задержаны по местам их проживания», – рассказали в пресс-службе.