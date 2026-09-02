В Подмосковье запустили сервис для размещения торговых киосков на частной земле

02 сентября 2026, 18:17

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области заработал онлайн-сервис для подачи заявлений на размещение нестационарных торговых объектов на частных территориях. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода региона.