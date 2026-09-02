В Подмосковье запустили сервис для размещения торговых киосков на частной земле
В Московской области заработал онлайн-сервис для подачи заявлений на размещение нестационарных торговых объектов на частных территориях. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Сервис позволяет предпринимателям оформлять размещение павильонов, киосков и ларьков в электронном виде через портал «Мой АПК».
Как уточнили в ведомстве, подать заявление можно в разделе «Сервисы – Торговля в Подмосковье – Включение в схему НТО на частной территории». Для доступа нужна авторизация через портал госуслуг.
После входа заявитель заполняет электронную форму и отвечает на вопросы системы, в том числе расположен ли НТО в здании, строении, сооружении или помещении, установлен ли объект фактически и другие. Необходимо также указать кадастровый номер земельного участка, ФИО и ИНН заявителя.
К заявлению прикладывают согласие собственника земельного участка, правоустанавливающие документы и фотоматериалы объекта. Размещаемые торговые точки должны соответствовать правилам благоустройства, установленным в муниципалитетах Московской области.
Срок рассмотрения заявлений органами местного самоуправления – 15 рабочих дней. С учётом рассмотрения на межведомственной комиссии общий срок может достигать 60 дней. Предпринимателям рекомендуется учитывать это при планировании размещения объектов.
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