Спецназовцы Подмосковья поделились рецептом блюда «Светофор»
Отдел специального назначения «Факел» подмосковного главка ФСИН присоединился к Всероссийской акции «Готовь как спецназ». Бойцы рассказали, как сделать блюдо «Светофор», сообщает пресс-служба ведомства.
«Светофор» готовится из говяжьего фарша, баклажанов, помидоров и перца. Рецептом поделился сотрудник спецназа «Факел» Сейран Гюльвердиев.
«Фарш нужно хорошо размять, добавить мелко порезанный репчатый лук и хорошо перемешать. Болгарские перцы помыть и удалить сердцевину, из помидоров удалить мякоть, а баклажаны надрезать вдоль. Затем надо со всех сторон обжарить на растительном масле перцы и баклажаны, а фарш обжарить на сливочном масле до готовности и нафаршировать им овощи», — сказал Сейран Гюльвердиев.Нафаршированные овощи нужно уложить в казан слоями: перцы, баклажаны и помидоры. Посолить, поперчить, добавить рубленый базилик, зубчики чеснока, сливочное масло, влить мякоть от помидоров и поставить на огонь на 40 минут. За десять минут до готовности в блюдо надо добавить одну чайную ложку куркумы.
Перед подачей «Светофор» рекомендуется сдобрить сметаной.
Для приготовления понадобится 400 граммов говяжьего фарша, восемь помидоров, восемь баклажанов, восемь зелёных или жёлтых болгарских перцев, восемь зубчиков чеснока, три луковицы, пучок базилика, 30 граммов растительного масла, 250 граммов сливочного масла, соль, перец и куркума.