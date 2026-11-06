В Подмосковье организовали объезд места ДТП с грузовиком на Ленинградском шоссе
Последствия ДТП на 58-м километре федеральной трассы М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург устраняют 18 человек, привлечено семь единиц спецтехники. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Ранее сообщалось, что авария произошла в районе деревни Пешки городского округа Солнечногорск.
«Грузовик с поднятым кузовом задел надземный пешеходный переход, металлическая пролётная конструкция сорвалась с опор и обрушилась на проезжую часть Ленинградского шоссе. Движение закрыто в обе стороны. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы и дорожники. Сейчас специалисты демонтируют металлическое барьерное ограждение. Это необходимо для организации временного разворота автомобилей с прямого направления на обратное и ликвидации образовавшегося транспортного затора», – рассказали в министерстве.Параллельно идут работы по освобождению проезжей части от повреждённого грузового автомобиля и элементов обрушившегося пешеходного перехода.
«Для автомобилистов организованы объезды по сети региональных и федеральных дорог: в сторону населенного пункта Савельево протяженностью около 10 километров, а также в сторону трассы М-11 «Нева» протяжённостью порядка 20 километров», – добавили в МТДИ.В ведомстве также информировали о временном изменении схемы движения автобусов №312 и №437. Пока они будут следовать по новому участку дороги в объезд нескольких населённых пунктов.