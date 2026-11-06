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На Ленинградском шоссе из-за обрушения перехода изменили маршруты автобусов

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

На 58-м километре Ленинградского шоссе из-за поднятого кузова самосвала обрушился надземный пешеходный переход. В связи с этим остановлено движение в обе стороны – в Москву и из Москвы, рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.



Ранее сообщалось, что авария случилась недалеко от деревни Пешки в городском округе Солнесногорск.

На Ленинградском шоссе временно изменена схема движения автобусов №312 и №437. Пока они будут следовать по новому участку дороги в объезд ряда населённых пунктов. До восстановления движения из маршрута исключаются 14 остановки: Автобаза №125; По требованию; Кресты; Дубинино; Дубинино-2; Поворот на Хметево; Санаторий ВМФ; Школа; Пешки; Кладбище; По требованию; Есипово; Магазин и Ложки.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фиолетовым цветом отмечена временная новая схема движения автобусов, зелёным – участки прежнего маршрута, которые не будут обслуживаться.

Как отметили в ведомстве, последствия ЧП устраняются. Там попросили учитывать изменения при планировании поездок и поделиться информацией с теми, кто пользуется этими маршрутами.
Лора Луганская

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