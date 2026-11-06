На Ленинградском шоссе из-за обрушения перехода изменили маршруты автобусов
На 58-м километре Ленинградского шоссе из-за поднятого кузова самосвала обрушился надземный пешеходный переход. В связи с этим остановлено движение в обе стороны – в Москву и из Москвы, рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Ранее сообщалось, что авария случилась недалеко от деревни Пешки в городском округе Солнесногорск.
На Ленинградском шоссе временно изменена схема движения автобусов №312 и №437. Пока они будут следовать по новому участку дороги в объезд ряда населённых пунктов. До восстановления движения из маршрута исключаются 14 остановки: Автобаза №125; По требованию; Кресты; Дубинино; Дубинино-2; Поворот на Хметево; Санаторий ВМФ; Школа; Пешки; Кладбище; По требованию; Есипово; Магазин и Ложки.
Фиолетовым цветом отмечена временная новая схема движения автобусов, зелёным – участки прежнего маршрута, которые не будут обслуживаться.
Как отметили в ведомстве, последствия ЧП устраняются. Там попросили учитывать изменения при планировании поездок и поделиться информацией с теми, кто пользуется этими маршрутами.
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