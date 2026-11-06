На Ленинградском шоссе из-за обрушения перехода изменили маршруты автобусов

06 ноября 2026, 20:51

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

На 58-м километре Ленинградского шоссе из-за поднятого кузова самосвала обрушился надземный пешеходный переход. В связи с этим остановлено движение в обе стороны – в Москву и из Москвы, рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.