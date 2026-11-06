В Химках построят комплекс Light Industrial за 8 млрд рублей
Девелоперская компания Spring Development Group получила разрешение на строительство производственно-складского комплекса Spring Industry в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Проект реализуют в формате Light Industrial – производственных помещений с готовой инфраструктурой, рассчитанных в основном на малый и средний бизнес.
«Проект предусматривает строительство комплекса общей площадью более 76 000 квадратных метров на участке в 11 гектаров. Объём инвестиций составит около 8 млрд рублей. Ввод первой из трёх очередей запланирован на IV квартал будущего года. Ожидается, что после запуска комплекса на его территории создадут более 700 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Комплекс разместится в микрорайоне Подрезково на Ленинградском шоссе, в 11 километрах от МКАД. «Light Industrial остаётся одним из самых востребованных форматов для малого и среднего бизнеса, которому нужны качественные помещения с готовой инженерией и удобной логистикой.
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