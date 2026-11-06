В Химках построят комплекс Light Industrial за 8 млрд рублей

06 ноября 2026, 22:23

оригинал Фото: пресс-служба Spring Development Group

Девелоперская компания Spring Development Group получила разрешение на строительство производственно-складского комплекса Spring Industry в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Проект реализуют в формате Light Industrial – производственных помещений с готовой инфраструктурой, рассчитанных в основном на малый и средний бизнес.

«Проект предусматривает строительство комплекса общей площадью более 76 000 квадратных метров на участке в 11 гектаров. Объём инвестиций составит около 8 млрд рублей. Ввод первой из трёх очередей запланирован на IV квартал будущего года. Ожидается, что после запуска комплекса на его территории создадут более 700 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.