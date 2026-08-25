В Подмосковье заготовили более 632 тысяч тонн кормов для скота
Свыше 632 тысяч тонн кормов для зимнего содержания сельскохозяйственных животных заготовили в Московской области в ходе текущей кормозаготовительной кампании. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.
Заготовка кормов является ключевой задачей для подготовки животноводческих хозяйств к зимне-стойловому периоду.
«В настоящее время заготовлено более 632 тысяч тонн кормов, в том числе почти 551 тысяча тонн сенажа, около 53,5 тысячи тонн сена, 17 тысяч тонн сочных кормов в виде силоса и свыше 11 тысяч тонн соломы», — говорится в сообщении.Всего животноводческим хозяйствам Подмосковья требуется на зиму около 755 тысяч тонн кормов. Заготовка продолжается.
Ранее сообщалось, что Московская область сохраняет ведущие позиции в России по переработке картофеля.