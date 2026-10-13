В трёх округах Подмосковья оптимизировали светофорную регулировку движения

13 октября 2026, 17:26

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы светофоров скорректировали специалисты Мосавтодора в округах Раменский и Домодедово, а также установили новый светофор в Можайске. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Оптимизация светофоров помогает с минимальными затратами увеличить пропускную способность дорог и перекрёстков и снизить риск ДТП.





«В Раменском изменили работу светофора на пересечении Донинского и Егорьевского шоссе. А в Домодедове синхронизировали три соседних светофора на 55-м километре Каширского шоссе: радом с автобусной остановкой «Шебанцево-1», на повороте к деревне Красное и у дома № 12Б на улице Шебанцево», — говорится в сообщении.