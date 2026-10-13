В трёх округах Подмосковья оптимизировали светофорную регулировку движения
Режим работы светофоров скорректировали специалисты Мосавтодора в округах Раменский и Домодедово, а также установили новый светофор в Можайске. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Оптимизация светофоров помогает с минимальными затратами увеличить пропускную способность дорог и перекрёстков и снизить риск ДТП.
«В Раменском изменили работу светофора на пересечении Донинского и Егорьевского шоссе. А в Домодедове синхронизировали три соседних светофора на 55-м километре Каширского шоссе: радом с автобусной остановкой «Шебанцево-1», на повороте к деревне Красное и у дома № 12Б на улице Шебанцево», — говорится в сообщении.Новый светофор в Мытищах поставили на пересечении Осташковского шоссе с улицей Красная Слободка. Это упорядочит движение на перекрёстке и сделает его безопаснее.
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