Спикер Мособлдумы поделился опытом Подмосковья по патриотическому воспитанию
Дискуссию «Эффективные практики патриотического и духовно-нравственного воспитания» провели в городе Елец Липецкой области. Участие в мероприятии принял спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и другие представителей законодательной и исполнительной власти регионов ЦФО. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного парламента.
Брынцалов рассказал, что в Московкой области 11 лет назад приняли закон «О патриотическом воспитании», который лёг в основу всей системы.
«Кроме того, в 2017 году утвердили закон о праздничных днях и памятных датах, закрепивший семь связанных с защитой Отечества дат, включая День памяти Подольских курсантов и День освобождения Подмосковья от немецко-фашистских захватчиков. На этой базе выстроен региональный компонент «Разговоров о важном» в школах», — сказал председатель Мособлдумы.Он также упомянул как составляющие патриотического воспитания закон о почётном звании Московской области «Населённый пункт воинской доблести» и поисковое движение региона, проект «Успех в единстве поколений», диктант по истории Великой Отечественной войны, образовательную настольную игру «Моё Подмосковье» и книгу-путеводитель «От обороны к Победе».
Кроме того, Брынцалов рассказал про День Юного Героя, в ходе которого чествуют ребят, совершивших мужественные поступки. Это помогает воспитывать патриотизм у подрастающего поколения на живом примере ровесников.