Спикер Мособлдумы поделился опытом Подмосковья по патриотическому воспитанию

13 августа 2026, 17:43

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Дискуссию «Эффективные практики патриотического и духовно-нравственного воспитания» провели в городе Елец Липецкой области. Участие в мероприятии принял спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и другие представителей законодательной и исполнительной власти регионов ЦФО. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного парламента.





Брынцалов рассказал, что в Московкой области 11 лет назад приняли закон «О патриотическом воспитании», который лёг в основу всей системы.





«Кроме того, в 2017 году утвердили закон о праздничных днях и памятных датах, закрепивший семь связанных с защитой Отечества дат, включая День памяти Подольских курсантов и День освобождения Подмосковья от немецко-фашистских захватчиков. На этой базе выстроен региональный компонент «Разговоров о важном» в школах», — сказал председатель Мособлдумы.