Спор двух посетителей управляющей компании закончился поножовщиной

17 августа 2026, 17:00

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Двое мужчин, пришедших в офис управляющей компании в поселке Мисайлово Ленинского городского округа, поругались, и один из них несколько раз ударил другого ножом. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Инцидент произошёл у офиса управляющей компании на Пригородном шоссе.





«Оказавшиеся на месте происшествия росгвардейцы установили, что между двумя посетителями организации произошёл конфликт. В ходе ссоры один из мужчин достал нож и нанес оппоненту резаные раны разных частей тела», — говорится в сообщении.