Спор двух посетителей управляющей компании закончился поножовщиной
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Двое мужчин, пришедших в офис управляющей компании в поселке Мисайлово Ленинского городского округа, поругались, и один из них несколько раз ударил другого ножом. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Инцидент произошёл у офиса управляющей компании на Пригородном шоссе.
«Оказавшиеся на месте происшествия росгвардейцы установили, что между двумя посетителями организации произошёл конфликт. В ходе ссоры один из мужчин достал нож и нанес оппоненту резаные раны разных частей тела», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии вызвали к пострадавшему скорую помощь и задержали нападавшего. Он оказался 43-летним приезжим из Владимирской области. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.