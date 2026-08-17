Женщина забила серпом родного брата из-за маринованных огурцов
Женщина забила серпом родного брата за то, что тот съел её маринованные огурцы. Об этом пишет SHOT.
53-летняя жительница Старого Оскола посвятила некоторое время консервированию овощей на зиму. Особую гордость у неё вызывали маринованные огурцы, которые давно приглянулись её 58-летнему брату. Однажды, когда сестры не было дома, он решил попробовать её заготовку и съел целую банку. Однако остаться незамеченным ему не удалось.
В тот же день, когда брат умывался, женщина внезапно напала на него с серпом. Она нанесла несколько ударов по голове и спине, а затем скрылась с места преступления. Истекающий кровью мужчина вышел на улицу и начал искать больницу. Его заметили полицейские и отвезли к врачам.
Вскоре была задержана и сама женщина. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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