Спортивная суббота пройдёт 21 июня в парках Подольска

18 июня 2025, 09:42

Фото: пресс-служба администрацииг г.о. Подольск

21 июня в Подольске в парке имени Виктора Талалихина и Детском парке культуры и отдыха состоится спортивная суббота. В рамках мероприятия запланированы мастер-классы, открытые тренировки и игровые активности для участников всех возрастов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.