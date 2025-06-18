Спортивная суббота пройдёт 21 июня в парках Подольска

21 июня в Подольске в парке имени Виктора Талалихина и Детском парке культуры и отдыха состоится спортивная суббота. В рамках мероприятия запланированы мастер-классы, открытые тренировки и игровые активности для участников всех возрастов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С 11:00 до 15:00 гостей ждёт насыщенная программа. Откроет мероприятие флешмоб «Утренняя зарядка в парке». Далее пройдут мастер-классы по воркауту, занятия по скандинавской ходьбе с участниками программы «Активное долголетие», а также открытая тренировка по воздушно-силовой атлетике под названием «Прорыв к здоровью».
Для детей подготовлены эстафеты «Весёлые старты» и мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Олимпийский огонь», приуроченный к 45-летию открытия Олимпиады-80, которое будет отмечаться 19 июля.
В Детском парке культуры и отдыха пройдут дополнительные активности для семей с детьми. Кроме того, в парке Талалихина в 12:00 состоится игровой урок английского языка для детей от четырёх лет.
Принять участие в мероприятиях могут все желающие, возрастных ограничений нет (0+).