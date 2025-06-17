В Горках Ленинских откроют первую художественно-терапевтическую тропу
В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» будет работать художественно-терапевтическая тропа. Это маршрут в 2 км, вдоль которого расположатся арт-объекты, созданные современными художниками специально для пространства парка. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Учёные давно выяснили, что прогулки по лесу благотворно влияют на психику и повышают восприимчивость к впечатлениям. Главная идея создания тропы – увеличить релаксирующий эффект от долгих прогулок с помощью размещённых в лесу арт-объектов.
Работы современных художников, расположенные вдоль тропы, удачно вписаны в природный ландшафт и дополняют его, делая более увлекательным.
Для гостей будет доступна платная услуга профессионального проводника-лесотерапевта, который расскажет, как добиться нужного эффекта от прогулки.
«На этой территории причудливо соседствуют свидетельства очень разных времен – от курганов селища вятичей до усадьбы семьи героя Отечественной войны 1812 года Александра Писарева. Её позже приобрела богатейшая женщина Российской империи Зинаида Морозова. Там впоследствии провёл последние годы Ленин», – отметил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.Художественно-терапевтическая тропа в Горках – первый проект подобного рода. Предполагается, что он станет прототипом для воспроизведения в других общественных пространствах.
Тропа будет открыта с 6 июля по 28 сентября. Время работы в будни – с 9:00 до 23:00, в выходные – с 11:00 до 17:00. Для посещения тропы в выходные дни нужна предварительная регистрация на сайте проекта.
Вход на территорию музея-заповедника «Горки Ленинские» – по билетам. Купит их можно на сайте.