В Горках Ленинских откроют первую художественно-терапевтическую тропу

17 июня 2025, 22:37

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» будет работать художественно-терапевтическая тропа. Это маршрут в 2 км, вдоль которого расположатся арт-объекты, созданные современными художниками специально для пространства парка. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Учёные давно выяснили, что прогулки по лесу благотворно влияют на психику и повышают восприимчивость к впечатлениям. Главная идея создания тропы – увеличить релаксирующий эффект от долгих прогулок с помощью размещённых в лесу арт-объектов.



Работы современных художников, расположенные вдоль тропы, удачно вписаны в природный ландшафт и дополняют его, делая более увлекательным.



Для гостей будет доступна платная услуга профессионального проводника-лесотерапевта, который расскажет, как добиться нужного эффекта от прогулки.

«На этой территории причудливо соседствуют свидетельства очень разных времен – от курганов селища вятичей до усадьбы семьи героя Отечественной войны 1812 года Александра Писарева. Её позже приобрела богатейшая женщина Российской империи Зинаида Морозова. Там впоследствии провёл последние годы Ленин», – отметил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.