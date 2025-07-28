Спортивный фестиваль «Кубок мужества» прошел в Серпухове

28 июля 2025, 18:51

оригинал Фото: пресс-служба фестиваля «Кубок мужества»

Межрегиональный спортивный фестиваль «Кубок мужества» прошел в подмосковном Серпухове. Событие признано первым и самым масштабным, которое было организовано при участии Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья.





В турнире по адаптивному боксу, который впервые прошел в России на официальном уровне, участвовали свыше тысячи участников из шести регионов страны.





«На турнире мы стали свидетелями настоящей спортивной борьбы, взаимной поддержки и впечатляющей силы духа участников. Они состязались в четырех дисциплинах: пауэрлифтинг, спортивное метание ножа, адаптивный бокс и адаптивный гиревой спорт. Благодарю всех спортсменов за энергию, волю к победе и честную конкуренцию», — сказал глава Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Игорь Старовойт.

