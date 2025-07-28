Спортивный фестиваль «Кубок мужества» прошел в Серпухове
Межрегиональный спортивный фестиваль «Кубок мужества» прошел в подмосковном Серпухове. Событие признано первым и самым масштабным, которое было организовано при участии Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья.
В турнире по адаптивному боксу, который впервые прошел в России на официальном уровне, участвовали свыше тысячи участников из шести регионов страны.
«На турнире мы стали свидетелями настоящей спортивной борьбы, взаимной поддержки и впечатляющей силы духа участников. Они состязались в четырех дисциплинах: пауэрлифтинг, спортивное метание ножа, адаптивный бокс и адаптивный гиревой спорт. Благодарю всех спортсменов за энергию, волю к победе и честную конкуренцию», — сказал глава Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Игорь Старовойт.Сопредседатель Ассоциации Сергей Колунов отметил, что президент России и губернатор Московской области подчеркивают роль адаптивного спорта в реабилитации ветеранов СВО. Первое место по количеству медалей получил Серпухов, на втором месте Балашиха, а на третьем — Павловский Посад.