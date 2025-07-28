В Волоколамске определился победитель Кубка города по футболу
Кубок Волоколамска по футболу среди мужчин состоялся 26 июля на стадионе «Текстильщик». За победу сразились команды «Гвардия» и «Красное знамя». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Игра завершилась вничью, определить победителя помогла только серия пенальти.
«Основное время закончилось со счётом 2:2. Команда «Гвардия» сумела сравнять счёт за три минуты до финального свистка. Победу по итогам послематчевых пенальти одержала команда «Красное знамя», — говорится в сообщении.Кубок, золотые медали и почётные грамоты победителям вручил первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников. Он поздравил футболистов «Красного знамени» и поблагодарил обе команды за зрелищный матч. А игрокам «Гвардии» вручили серебряные медали.
Игра была приурочена к празднованию 890-летия Волоколамска.