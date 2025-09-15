Спортшкола Дубны впервые провела день открытых дверей

15 сентября 2025, 16:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

День открытых дверей впервые провела спортивная школа «Дубна». Мероприятие состоялось в сквере имени Павла Журавлёва, там были представлены все 13 отделений учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





На дне открытых дверей юных жителей наукограда учили играть в футбол, держать баланс на водных лыжах, фехтовать и пр. Тем, кто выполнил задания всех 13 отделений, организаторы подарили сертификаты на бесплатные занятия в спорткомплексах Дубны.





«Тренеры спортшколы «Дубна» ярко провели открытые занятия по различным видам спорта. Они приглашают детей в городские секции и готовы показать им путь чемпионов», — сказал глава городского окуга Максим Тихомиров.